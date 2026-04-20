Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:10, 20 апреля 2026

Стали известны подробности похищения россиянки в Индонезии

Похищенную в Индонезии россиянку удерживают в дешевых апартаментах
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Pak_Sun / Shutterstock / Fotodom

Стали известны подробности похищения россиянки Наталии в Индонезии — с ней удалось связаться и получить информацию о ее местонахождении. Об этом пишет Telegram-канал агентства «RT на русском».

Она поделилась с журналистами геопозицией и сообщила, что ее удерживают против воли в самых дешевых трехзвездочных апартаментах в центре Джакарты. Помимо этого, похищенная заявила, что за ней следит ее влиятельный знакомый, который контролирует ее и никуда не выпускает. По ее словам, мужчина хочет на ней жениться. Россиянка смогла отправить его документы, а также записала злоумышленника на видео, после чего перестала выходить на связь.

Брат соотечественницы рассказал изданию, что последний раз разговаривал с женщиной 19 апреля. Она сообщила семье, что у нее забрали документы, а телефон выдают лишь изредка. Похититель Наталии связан с правоохранительными органами, добавил он. «Когда сестра пыталась вылететь домой, он снял ее с рейса вместе с полицией. Она уже прошла регистрацию и садилась на борт. И никто не вмешался. Он сказал там всем, что якобы это их семейные проблемы», — заключил брат потерпевшей.

Ранее стало известно, что российскую туристку похитил мужчина из самолета в Индонезии. Уточнялось, что россиянка познакомилась с ним во время отдыха.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok