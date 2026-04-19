Российскую туристку похитили из самолета в Индонезии

112: Российскую туристку похитили и удерживают против ее воли в Индонезии

Российскую туристку похитили из салона самолета и, по словам родственников, удерживают против ее воли. Об этом сообщает Telegram-канал «112», со ссылкой на слова брата пропавшей девушки.

По его словам, Наталия Рукавишникова находилась в отпуске в Индонезии, где познакомилась с местным мужчиной. Когда она попыталась покинуть страну, ей якобы не дали улететь. «Ее неизвестные люди забрали прямо из самолета — она кричала», — утверждает брат. Он считает, что вероятный похититель связан с криминальными кругами и обладает влиянием.

Семья сообщает, что у девушки отобрали телефон и документы, а также ограничили ее передвижение. При этом иногда ей позволяют связаться с родными по видеозвонку, что дает им возможность получать хоть какую-то информацию о ее состоянии.

По словам родственников, похититель обещает вернуть девушку домой через месяц, но они в это не верят. Сейчас, как утверждается, Наталию готовятся сопровождать в посольство для продления визы. Семья опасается, что любые попытки вылета могут быть заранее известны мужчине из-за его связей.

