16:09, 20 апреля 2026

Стало известно о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на страны ОДКБ

Кошанов: Конфликт на Ближнем Востоке может оказать влияние на страны ОДКБ
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Конфликт на Ближнем Востоке способен затронуть страны пространства Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое заявление сделал спикер мажилиса Казахстана Ерлан Кошанов, передает «Sputnik Казахстан» в Telegram.

«Эскалация напряженности на Ближнем Востоке способна выйти за пределы Персидского залива и нарушить стабильность и безопасность в сопредельных регионах, включая пространство ОДКБ», — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что в этих условиях Казахстан готов продолжать работу с партнерами по организации.

Ранее стало известно, что Ереван не намерен предпринимать шаги по активизации замороженного членства Армении в ОДКБ. Республика заблокировала свое участие в организации в феврале 2024 года.

