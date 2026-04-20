15:28, 20 апреля 2026

Студентка списала слабость в руках на недостаток спорта и оказалась неизлечимо больна

Daily Mail: Британка Эрин Тейлор списала симптомы БАС на недостаток спорта
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: wutzkohphoto / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании студентка колледжа Эрин Тейлор списала слабость в конечностях на недостаток спорта, однако впоследствии выяснила, что она была симптомом неизлечимой болезни — бокового амиотрофического склероза (БАС), заболевания, при котором происходит гибель нейронов, отвечающих за контроль движения. Ее историю опубликовало издание Daily Mail.

Тейлор рассказала, что в 2022 году, когда ей было 22 года, внезапно почувствовала слабость и подергивания в руках и ногах. Сначала она не придала этому симптому значения, так как посчитала его следствием стресса из-за учебы и пропуска тренировок. Однако через несколько месяцев британка заметила, что ее голос стал звучать по-другому, тело словно одеревенело, а мышцы оказались настолько ослабшими, что она стала медленнее ходить.

Материалы по теме:
«У тебя вырастут волосы повсюду!» Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
«У тебя вырастут волосы повсюду!»Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
20 июля 2019
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019

«Я подумала, что это из-за недостатка физической активности, поэтому записалась на кроссфит, чтобы вернуться в форму. При этом я не могла понять, почему не становлюсь сильнее благодаря спорту», — вспоминает она.

Спустя год после появления первых симптомов Тейлор обратилась к врачу. Ей поставили диагноз БАС. Несмотря на это, девушка смогла окончить колледж. Однако к 2026 году ее состояние ухудшилось настолько, что она оказалась прикована к инвалидному креслу. Сейчас Тейлор не может общаться, самостоятельно есть или мыться. Врачи прогнозируют, что в лучшем случае она проживет еще два года.

Ранее стала известна история австралийки Сумбул Ари, которая в течение 11 месяцев испытывала постоянный зуд, сильную усталость и ночную потливость. После нескольких ошибочных диагнозов врачи выявили у нее лимфому.

    Последние новости

    «Троянский конь России». На выборах в Болгарии победил генерал НАТО. Что об этом известно и почему его испугались на Украине?

    Анна Семенович раскритиковала молодых содержанок

    В Эстонии отреагировали на слова Зеленского про «подготовку» России к войне с Прибалтикой

    Россиянин принуждал школьницу к развратным действиям

    Российская туристка описала землетрясение в Японии фразой «вешалки от одежды шатаются»

    Женщин отдали под суд за выпрашивание денег у бойцов СВО

    В Москве пошел снег

    Десятки россиян лишились рейса из Вьетнама и потеряли деньги по вине авиакомпании

    Еще в одной стране пошли на экстренные меры из-за топливного кризиса

    Победу генерала НАТО на выборах в Европе назвали шансом для России

    Все новости
