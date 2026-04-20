Студентка списала слабость в руках на недостаток спорта и оказалась неизлечимо больна

Daily Mail: Британка Эрин Тейлор списала симптомы БАС на недостаток спорта

В Великобритании студентка колледжа Эрин Тейлор списала слабость в конечностях на недостаток спорта, однако впоследствии выяснила, что она была симптомом неизлечимой болезни — бокового амиотрофического склероза (БАС), заболевания, при котором происходит гибель нейронов, отвечающих за контроль движения. Ее историю опубликовало издание Daily Mail.

Тейлор рассказала, что в 2022 году, когда ей было 22 года, внезапно почувствовала слабость и подергивания в руках и ногах. Сначала она не придала этому симптому значения, так как посчитала его следствием стресса из-за учебы и пропуска тренировок. Однако через несколько месяцев британка заметила, что ее голос стал звучать по-другому, тело словно одеревенело, а мышцы оказались настолько ослабшими, что она стала медленнее ходить.

«Я подумала, что это из-за недостатка физической активности, поэтому записалась на кроссфит, чтобы вернуться в форму. При этом я не могла понять, почему не становлюсь сильнее благодаря спорту», — вспоминает она.

Спустя год после появления первых симптомов Тейлор обратилась к врачу. Ей поставили диагноз БАС. Несмотря на это, девушка смогла окончить колледж. Однако к 2026 году ее состояние ухудшилось настолько, что она оказалась прикована к инвалидному креслу. Сейчас Тейлор не может общаться, самостоятельно есть или мыться. Врачи прогнозируют, что в лучшем случае она проживет еще два года.

