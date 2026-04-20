13:56, 20 апреля 2026Силовые структуры

Судебный пристав из российского региона нажил имущество на сотню миллионов

На Кубани суд изъял у экс-пристава Квашуры недвижимость, машины и 77 млн рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

Краснодарский краевой суд подтвердил изъятие имущества почти на сотню миллионов рублей у бывшего начальника межрайонного отдела ФССП России по региону Ивана Квашуры. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов Кубани.

В доход государства перешли четыре земельных участка общей площадью 1993 квадратных метра, два жилых здания, две квартиры в Краснодаре, а также денежные средства в размере более 77 миллионов рублей. Адвокаты Квашуры хотели оспорить это решение, но вышестоящая инстанция не нашла оснований для апелляции.

Суд установил, что с декабря 2014 года по февраль 2024-го, находясь на федеральной госслужбе, судебный пристав приобрел 13 объектов недвижимости и 11 автомобилей премиум-класса общей стоимостью более 94 миллионов рублей. При этом его официальные доходы не позволяли совершать такие покупки. Часть имущества к моменту суда была продана.

Ранее Мещанский районный суд Москвы изъял в доход государства имущество бывшего заместителя председателя Воронежского областного суда Евгения Кучинского, членов его семьи и доверенных лиц.

