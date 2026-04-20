Путешествия
13:44, 20 апреля 2026

Турецкие туристы устремились в Санкт-Петербург из-за любви к Достоевскому

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Турецкие туристы устремились в Санкт-Петербург из-за любви к российскому писателю Федору Достоевскому. Об этом представитель комитета по внешним связям города Аполлинария Аврутина рассказала в беседе с «Деловым Петербургом» («ДП»).

По ее словам, путешественники стали приезжать в Санкт-Петербург ради посещения Петергофа и Царского Села. Кроме того, они неравнодушны к русской литературе — хорошо знают творчество Федора Достоевского, его произведения в Турции издаются большими тиражами. Аврутина назвала посещающих Россию турок платежеспособными представителями среднего класса.

«Турцию в прошлом году посетили около семи миллионов россиян, а оттуда к нам в Петербург прилетели только около 70 тысяч туристов. Поэтому нужно работать над увеличением потока. Частота рейсов сегодня позволяет обеспечить дешевый авиаперелет», — заключила директор по авиационной коммерции «Воздушных ворот Северной столицы» (управляющая компания аэропорта Пулково) Асият Халваши.

Ранее стало известно, что иностранные туристы заинтересовались отдыхом в четырех местах России. Среди них оказались Алтай, Байкал, Кольский полуостров и Казань.

