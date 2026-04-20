Угодившая в скандал на ММКФ экс-участница «Дома-2» объяснила отказ от бритья подмышек

Угодившая в скандал на ММКФ блогерша Алина Ян высказалась о естественной красоте

Блогерша и ведущая Алина Ян, которая угодила в скандал на Московском международном кинофестивале (ММКФ) из-за откровенного наряда, объяснила отказ от бритья тела. Видео и пост на данную тему она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Экс-участница реалити-шоу «Дома-2» запечатлела себя на камеру в черных лосинах и ярко-красном корсетном топе, оформленном глубоким декольте. Она позировала перед зеркалом, демонстрируя волосы в подмышках.

В описании к ролику Ян заявила, что выступает за натуральный внешний вид. «Я за естественную красоту во всех ее проявлениях. Естественность — это то, что Бог дал при рождении. Я хочу быть такой, какая я есть. И я люблю себя именно такой. Естественной!» — высказалась она.

Ранее сообщалось, что Алина Ян подверглась критике в сети из-за откровенного наряда на ММКФ. Блогерша пришла на красную дорожку в кружевных колготках, трусах с высокой посадкой и золотистом корсете, выполненном в виде обнаженного женского тела. Внешний вид телезвезды на фестивале также осудила российская актриса Екатерина Волкова, которую уволили из театра из-за возраста.