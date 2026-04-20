RusVesna: Опорный пункт ВСУ в Харьковской области был затоплен грунтовыми водами

В Харьковской области опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался затоплен грунтовыми водами. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Военкоров Русской Весны» (RusVesna).

«Это у нас грунтовые воды. И идиоты, которые его строили, даже не проверили грунтовые воды. Это Изюмская военная администрация. Ну, как вы так строите? Может быть, вы для водолазов его строите?» — сказал офицер ВСУ в ролике.

При этом сообщается, что на строительство опорного пункта было потрачено около двух миллионов гривен (3,4 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что подразделение беспилотных систем группировки «Север» сорвало попытку украинских войск восстановить разрушенные позиции в Харьковской области.