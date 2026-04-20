15:00, 20 апреля 2026

Укрытия ВСУ под Харьковом затопило

RusVesna: Опорный пункт ВСУ в Харьковской области был затоплен грунтовыми водами
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

В Харьковской области опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался затоплен грунтовыми водами. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Военкоров Русской Весны» (RusVesna).

«Это у нас грунтовые воды. И идиоты, которые его строили, даже не проверили грунтовые воды. Это Изюмская военная администрация. Ну, как вы так строите? Может быть, вы для водолазов его строите?» — сказал офицер ВСУ в ролике.

При этом сообщается, что на строительство опорного пункта было потрачено около двух миллионов гривен (3,4 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что подразделение беспилотных систем группировки «Север» сорвало попытку украинских войск восстановить разрушенные позиции в Харьковской области.

    Последние новости

    «Троянский конь России». На выборах в Болгарии победил генерал НАТО. Что об этом известно и почему его испугались на Украине?

    Анна Семенович раскритиковала молодых содержанок

    В Эстонии отреагировали на слова Зеленского про «подготовку» России к войне с Прибалтикой

    Россиянин принуждал школьницу к развратным действиям

    Российская туристка описала землетрясение в Японии фразой «вешалки от одежды шатаются»

    Женщин отдали под суд за выпрашивание денег у бойцов СВО

    В Москве пошел снег

    Десятки россиян лишились рейса из Вьетнама и потеряли деньги по вине авиакомпании

    Еще в одной стране пошли на экстренные меры из-за топливного кризиса

    Победу генерала НАТО на выборах в Европе назвали шансом для России

    Все новости
