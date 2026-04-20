14:39, 20 апреля 2026

«Уралвагонзавод» показал испытания Т-90С в джунглях

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Ходовые испытания российского танка Т-90С, которые проходили в джунглях Малайзии, показали на видео. Редкие кадры опубликовал концерн «Уралвагонзавод» в Telegram.

Отмечается, что запись нашли на видеокассете одного из инженеров-испытателей, который работал с экспортной машиной. «Лето 2000-го года, температура за бортом +40С, влажность — как в бане, грязь — по самую башню. Т-90С гоняет там, где, казалось бы, танкам не место: тропические джунгли, болота, малопроходимая местность», — говорится в сообщении.

Марш-бросок протяженностью 1300 километров совершили практически сразу после испытаний Т-90С в индийской пустыне Тар. Концерн подчеркнул, что в 2000-е годы российская машина прошла сложные испытания в трех различных климатических зонах. В Индии испытатели столкнулись с высокогорьем, пустыней и муссонами, а в Саудовской Аравии машина работала в условиях абразивных песков и температуры воздуха более 50 градусов Цельсия. В сообщении добавили, что Т-90С подтвердил способность работать в «полном климатическом экстриме».

В феврале «Уралвагонзавод» сообщил, что контракт на поставку Т-90 в Индию, который подписали в 2001 году, помог возродить танкостроение в России.

