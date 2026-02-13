Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

16:01, 13 февраля 2026Наука и техника

В России вспомнили о поворотной точке в истории Т-90

«Уралвагонзавод»: Контракт на поставку Т-90 в Индию стал поворотной точкой
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Контракт на поставку Т-90 в Индию, который подписали 25 лет назад, помог возродить танкостроение в России. О важной вехе в истории машины вспомнил концерн «Уралвагонзавод» в Telegram.

«15 февраля 2001 года был подписан контракт на поставку российских танков Т-90С в Индию. Это событие стало поворотной точкой в истории Уралвагонзавода и всего танкостроения», — говорится в сообщении.

Концерн напомнил, что Индия предъявляла жесткие требования к новой машине. Конструкторам пришлось создать новую сварную башню, модернизированный двигатель, а также интегрировать новое оборудование в конструкцию танка. Т-90С успешно прошел испытания, которые позволили заключить контракт.

Отмечается, что это соглашение помогло «Уралвагонзаводу» сохранить производство боевых машин. Также оно стало «импульсом для возрождения всей танковой отрасли России».

В декабре госкорпорация «Ростех» сообщила, что интерес к российским Т-90 за рубежом объясняется их проверкой в реальном бою.

