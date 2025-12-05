Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:27, 5 декабря 2025Наука и техника

Интерес к Т-90 за рубежом объяснили

«Ростех»: Интерес к танкам Т-90 за рубежом объясняется их проверкой в боях
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Интерес к российским танкам Т-90 за рубежом объясняется их проверкой в условиях реального боя. Так госкорпорация «Ростех» прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о том, что продукция российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), в частности, Т-90, востребована за рубежом.

Согласно госкорпорации, Т-90 и другая продукция российского ОПК действительно востребована за рубежом. «Прежде всего, потому что отечественные вооружения прошли обкатку в условиях реальных военных действий», — уточнили в «Ростехе».

Там привели комментарий главы госкорпорации Сергея Чемезова, в котором говорится, что российские Т-90М «Прорыв» превосходят западные танки, о чем известно иностранным заказчикам.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
От «Вездехода» к «Армате». Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
От «Вездехода» к «Армате».Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
2 ноября 2022

Ранее Путин в интервью телеканалу India Today назвал Т-90 одним из лучших в мире.

В июне Чемезов рассказал, что российский танк Т-90М превосходит западные машины, которые поставляют Киеву, по защищенности, поскольку он получил всеракурсную динамическую защиту.

В октябре западное издание Military Watch Magazine сообщило, что модернизированный танк Т-90М «Прорыв» получил ряд решений, которые повысили его защищенность и боевую эффективность, сохранив присущую танкам прошлых поколений ремонтопригодность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на удар ВСУ по Грозному

    Одно действие среди россиян повторилось почти 200 миллионов раз

    Врач рассказала о похожих на простуду симптомах рака

    Макрон сделал заявление после слов о предательстве США

    В постсоветской стране анонсировали чрезвычайную ситуацию

    Раскрыт мотив расчленившего знакомого россиянина

    Собчак предсказала итог скандала с квартирой Долиной

    Интерес к Т-90 за рубежом объяснили

    Оценена вероятность появления ядовитых насекомых в Москве из-за изменений климата

    В «Азове» пригрозили Раде дезертирством

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok