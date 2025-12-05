Интерес к Т-90 за рубежом объяснили

«Ростех»: Интерес к танкам Т-90 за рубежом объясняется их проверкой в боях

Интерес к российским танкам Т-90 за рубежом объясняется их проверкой в условиях реального боя. Так госкорпорация «Ростех» прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о том, что продукция российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), в частности, Т-90, востребована за рубежом.

Согласно госкорпорации, Т-90 и другая продукция российского ОПК действительно востребована за рубежом. «Прежде всего, потому что отечественные вооружения прошли обкатку в условиях реальных военных действий», — уточнили в «Ростехе».

Там привели комментарий главы госкорпорации Сергея Чемезова, в котором говорится, что российские Т-90М «Прорыв» превосходят западные танки, о чем известно иностранным заказчикам.

Ранее Путин в интервью телеканалу India Today назвал Т-90 одним из лучших в мире.

В июне Чемезов рассказал, что российский танк Т-90М превосходит западные машины, которые поставляют Киеву, по защищенности, поскольку он получил всеракурсную динамическую защиту.

В октябре западное издание Military Watch Magazine сообщило, что модернизированный танк Т-90М «Прорыв» получил ряд решений, которые повысили его защищенность и боевую эффективность, сохранив присущую танкам прошлых поколений ремонтопригодность.