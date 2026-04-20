Генерал Поцюс: Несогласованность законов стран ЕС сдерживает развитие ВПК

Несогласованность законов стран Европейского Союза (ЕС) сдерживает развитие военно-промышленного комплекса (ВПК) в рамках организации. Об этом заявил депутат Сейма Литвы, бывший командующий армией Литвы генерал-лейтенант запаса Арвидас Поцюс, передает LRT.

«Евросоюз представляет собой общность отдельных государств, в каждом из которых действует собственное правовое регулирование. В результате слаженное развитие европейской оборонной индустрии застревает в бюрократических терниях», — сказал он.

Бывший военноначальник заявил, что Литва также не является исключением из этого правила. По его словам, сейчас парламент республики готов к рассмотрению соответствующих предложений.

Ранее издание «РБК-Украина» назвало слабые точки прибалтийских стран на границах с Россией. По мнению журналистов издания, такими местами являются регионы с крупной долей русскоговорящего населения, включая город Ингалина в Литве.