В ЕС назвали препятствие для развития европейского ВПК

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:37, 20 апреля 2026

Генерал Поцюс: Несогласованность законов стран ЕС сдерживает развитие ВПК
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: Yves Herman / Reuters

Несогласованность законов стран Европейского Союза (ЕС) сдерживает развитие военно-промышленного комплекса (ВПК) в рамках организации. Об этом заявил депутат Сейма Литвы, бывший командующий армией Литвы генерал-лейтенант запаса Арвидас Поцюс, передает LRT.

«Евросоюз представляет собой общность отдельных государств, в каждом из которых действует собственное правовое регулирование. В результате слаженное развитие европейской оборонной индустрии застревает в бюрократических терниях», — сказал он.

Бывший военноначальник заявил, что Литва также не является исключением из этого правила. По его словам, сейчас парламент республики готов к рассмотрению соответствующих предложений.

Ранее издание «РБК-Украина» назвало слабые точки прибалтийских стран на границах с Россией. По мнению журналистов издания, такими местами являются регионы с крупной долей русскоговорящего населения, включая город Ингалина в Литве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok