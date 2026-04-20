Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:26, 20 апреля 2026Мир

В Кремле прокомментировали прошедшие выборы в европейских странах

Песков: Рано делать выводы, что общеевропейский климат в отношении РФ поменяется
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

По итогам выборов в Венгрии и Болгарии рано делать вывод, что общеевропейский климат в отношении России поменяется. Прошедшие в европейский странах выборы прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что пока преждевременно было бы делать такие широкие выводы о том, что поменяется общий европейский климат. Все-таки мы видим, что из Брюсселя идут заявления совсем иного характера», — сказал он.

По его словам, Кремлю импонируют слова бывшего президента Болгарии Румена Радева, чья партия победила на парламентских выборах в стране, и некоторых других европейских политиков о готовности решать проблемы путем прагматичного диалога с Москвой.

Ранее партия «Прогрессивная Болгария», возглавляемая Радевым, победила на парламентских выборах, набрав более 44 процентов голосов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok