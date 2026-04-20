Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:00, 20 апреля 2026Мир

В МИД Германии прокомментировали задержание немки в Ставропольском крае

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал 112

МИД Германии принял к сведению данные о задержании гражданки ФРГ в России. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Йозеф Хинтерзеер, его слова приводит ТАСС.

«Мы приняли к сведению сообщения СМИ на этот счет, но, как и в иных подобных случаях, не стали бы тут приводить детали по причине необходимости защиты прав личности», — сказал дипломат.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила в Ставропольском крае теракт с участием гражданки Германии 1969 года рождения. По версии следствия, украинские кураторы планировали использовать женщину в качестве невольной смертницы. У задержанной нашли рюкзак с бомбой, начиненной поражающими элементами. Ее планировалось взорвать у объекта одного из силовых ведомств в Пятигорске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok