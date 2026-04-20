В МИД Германии прокомментировали задержание немки в Ставропольском крае

МИД Германии принял к сведению данные о задержании гражданки ФРГ в РФ

МИД Германии принял к сведению данные о задержании гражданки ФРГ в России. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Йозеф Хинтерзеер, его слова приводит ТАСС.

«Мы приняли к сведению сообщения СМИ на этот счет, но, как и в иных подобных случаях, не стали бы тут приводить детали по причине необходимости защиты прав личности», — сказал дипломат.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила в Ставропольском крае теракт с участием гражданки Германии 1969 года рождения. По версии следствия, украинские кураторы планировали использовать женщину в качестве невольной смертницы. У задержанной нашли рюкзак с бомбой, начиненной поражающими элементами. Ее планировалось взорвать у объекта одного из силовых ведомств в Пятигорске.

