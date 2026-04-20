В Москве запретили сайт по изготовлению взрывчатки

Суд в Москве запретил сайт с инструкцией по изготовлению взрывчатки

Останкинский районный суд Москвы запретил сайт с инструкцией по изготовлению взрывчатки. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На открытом ресурсе находились инструкции по составу и сборке бомб, а также меры безопасности при работе с ними. Как отметили в суде, этот сайт злоумышленники могли использовать для совершения терактов или массовых беспорядков на территории России.

Ранее МВД России закрыло один из самых крупных сайтов, на котором в открытом доступе хранилась персональная информация граждан России.