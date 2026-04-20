В регионе России нашли уникальный азиатский цветок

В окрестностях Кургана нашли ирис согдийский

Эксперты нашли в одном регионе России уникальный азиатский цветок — ирис согдийский. Об этом сообщает портал «Область 45» со ссылкой на доцента кафедры «Биология» Курганского государственного университета Надежду Прусову.

Известно, что это травянистое растение имеет широкие, изогнутые листья в форме мечей. Оно растет обычно в степной и горной местности Средней Азии (Казахстан, Киргизия, Туркмения). В России ирис обнаружили в экосистеме «Тополиная роща» в окрестностях Кургана.

