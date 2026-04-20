Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:54, 20 апреля 2026

В регионе России нашли уникальный азиатский цветок

В окрестностях Кургана нашли ирис согдийский
Зарина Дзагоева
Фото: FlowerGirl5 / Shutterstock / Fotodom

Эксперты нашли в одном регионе России уникальный азиатский цветок — ирис согдийский. Об этом сообщает портал «Область 45» со ссылкой на доцента кафедры «Биология» Курганского государственного университета Надежду Прусову.

Известно, что это травянистое растение имеет широкие, изогнутые листья в форме мечей. Оно растет обычно в степной и горной местности Средней Азии (Казахстан, Киргизия, Туркмения). В России ирис обнаружили в экосистеме «Тополиная роща» в окрестностях Кургана.

Ранее в российском регионе появились бутоны экзотического дерева. Отмечается, что в Ботаническом саду в Уфе открываются нераспустившиеся цветки сакуры, магнолии, форзиции и абелии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok