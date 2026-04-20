15:24, 20 апреля 2026Россия

В России назвали причину роста разводов

Останина: Нехватка позитивных семейных образов в эфире — причина роста разводов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: aslysun / Shutterstock / Fotodom

Отсутствие положительных семейных образов на телевидении является причиной роста разводов в России. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, чьи слова приводит «Говорит Москва».

«В 2024 году президент своим указом объявил Год семьи. Завершился Год семьи, и у нас на центральных телеканалах как были, так и есть программы о маргинальных семьях. У нас позитивных семейных образов на центральных телеканалах так и не появилось», — объяснила она.

Депутат призвала возвращать институту семьи его изначальный смысл, для чего в публичном пространстве необходимо рассказывать о хороших и многодетных семьях.

В марте член Общественной палаты России Наталья Москвитина предложила пересмотреть функцию развода через портал «Госуслуги». Инициативу общественницы поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов.

