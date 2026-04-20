13:00, 20 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на предотвращение теракта с участием гражданки Германии

Депутат Колесник: Россию хотят раскачать изнутри при помощи терактов
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Попытки терактов участились в России, потому что таким образом в стране хотят внести сумятицу, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» он также обратился к населению в этой связи.

«Навести сумятицу в стране пытаются и в соцсетях, и такие теракты проводя, раскачать внутри Россию. Снаружи не получается никак и никогда не удастся, внутри — тоже, но попытки, видите, не оставляют. Постоянно какие-то теракты, причем неважно, против кого. Это такая попытка раскачать ситуацию внутри в связи с тем, что у них у самих, у НАТО, не все здорово. У нас уже были такие времена кавказских войн — преодолели как-то, и здесь преодолеем», — высказался депутат.

В данных обстоятельствах в стране необходимо укреплять соответствующие ведомства, которые борются с терроризмом, а населению быть повнимательнее, убежден он.

«Есть телефоны доверия — звонить, смотреть пакеты всевозможные, коляски, стоящие отдельно почему-то, различные сумки, чемоданы, бумажники не поднимать. Разъяснительная работа должна быть обязательно. Борьба с терроризмом — это не только спецслужбы, но и все население. Если спецслужба проводит проверки, они иногда и автомобили смотрят — не надо раздражаться, они защищают нас», — призвал парламентарий.

Ранее в Ставропольском крае предотвратили теракт с участием гражданки Германии 1969 года рождения. Взрыв планировали устроить возле объекта одного из силовых ведомств Пятигорска. Женщина была задержана с самодельным взрывным устройством мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. Ее сообщник — участник организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация).

