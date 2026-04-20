07:53, 20 апреля 2026Авто

В России поддержали увеличение выплат по ОСАГО

Правительство России одобрило проект увеличения выплат по ОСАГО до 2 млн рублей
Вячеслав Агапов
СюжетОСАГО

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Правительство России одобрило проект увеличения выплат по ОСАГО. Об этом со ссылкой на отзыв кабмина сообщает ТАСС

Власти поддержали рост максимальной компенсационной выплаты по страховке с 500 тысяч до 2 миллионов рублей, но дату вступления закона в силу предложили перенести на 1 марта 2027 года.

Сейчас максимальный размер выплаты по ОСАГО за ущерб имуществу составляет 400 тысяч рублей, а за вред жизни и здоровью — 500 тысяч. Как отмечал ранее президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев, подобное соотношение несоразмерно. В такси разница выплат еще сильнее — 2 миллиона случае аварии при перевозке пассажира и 500 тысяч вне рейса.

В правительстве также отметили, что корректировки выплат повлекут увеличение страховой премии по ОСАГО в среднем на восемь процентов. Соответственно, вырастут и затраты со стороны органов власти и госпредприятий, что потребует перераспределения средств в бюджетах

Ранее глава Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин предложил ужесточить ответственность за махинации с ОСАГО. Для водителей, замеченных в махинациях со сфабрикованными страховыми случаями, должна следовать уголовная ответственность, уверен он. Тем временем министерство внутренних дел РФ подготовило предложения, направленные на ужесточение ответственности за мошеннические действия в сфере автострахования.

