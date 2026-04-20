Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:13, 20 апреля 2026

В России призвали сократить сроки отключения горячей воды

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
СюжетОтключение горячей воды

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб в разговоре с ТАСС заявил о том, что в стране отключение горячей воды «на профилактику» должно быть сокращено до минимальных сроков.

Гриб отметил, что современные технологии позволяют в целом обходиться без отключений, а не оставлять жителей многоквартирных домов без горячей воды на 10-14 дней.

«Считаю, что надо сократить профилактику до трех-пяти дней максимум. А там, где позволяют технологии, до одного-двух дней», — подчеркнул Гриб.

В завершении Гриб отметил, что отключение горячей воды на длительный срок не только создает неудобство для людей, особенно, если большая семья, но еще и повышает затраты.

Люди вынуждены больше платить за электричество и воду, которую приходится греть. Кроме того, у некоторых появляются новые расходы, например, на баню или фитнес.

Ранее россиян предупредили об отключении света и воды за неуплату коммунальных услуг.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok