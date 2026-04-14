15:09, 14 апреля 2026Экономика

Россиян предупредили об отключении за неоплату света и воды

Епифанова: Свет и воду могут отключить за неуплату при накоплении большого долга
Александра Качан (Редактор)

Свет и воду могут отключить за неуплату коммунальных услуг в том случае, если долг достигнет суммы двух месячных платежей. Об этом рассказала экс-сенатор, арбитражный управляющий Минюста, председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР) Ольга Епифанова в беседе с RT.

По ее словам, при неоплате меры наказания будут постепенно усиливаться. С 31‑го дня просрочки начинают начисляться пени — сначала 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день, после 90‑го дня — по ставке 1/130. При достижении суммы двух месячных платежей поставщик может ограничить или приостановить предоставление услуг.

«Полностью отключить свет, газ и горячую воду либо ограничить подачу холодной воды и отопления. Перед этим потребителя обязаны уведомить письменно не менее чем за 20 дней», — отметила Епифанова. Она добавила, что, если долг будет копиться дальше, управляющая компания будет вправе обратиться в суд. Обычно к такой мере прибегают при задолженности свыше 20 тысяч рублей или неуплате более трех месяцев.

Ранее зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал россиянам о возможности не платить за некоторые услуги ЖКХ. Речь идет о дополнительных услугах, которые собственник не заказывал.

