06:38, 20 апреля 2026Наука и техника

В России разработали оружие от града

Российские ученые разработали ракету для борьбы с градовыми облаками
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

Фото: Каролина Кренделева / РИА Новости

Группа ученых из России разработала ракету для борьбы с градовыми облаками. Это выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

В документе говорится, что изобретение относится к устройствам для изменения атмосферных условий, а более конкретно — к метеорологическим противоградовым ракетам, предназначенным для активного воздействия на градовые облака с целью предотвращения градобитий и вызывания осадков.

Разработчики рассказали, что попадание ракеты в переохлажденное облако равномерно распределит центры кристаллизации, на которых происходит образование кристалликов льда, выпадающих в виде осадков, что предотвратит град.

Ранее москвичей напугали пронзительным холодом. По прогнозам синоптиков, характер погоды в столице резко изменится в понедельник, 20 апреля, под действием тыловой части циклона.

