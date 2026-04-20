В России указали на особенность интенсивности атак ВСУ

В России резкое снижение атак ВСУ связали с необходимостью восполнения ресурсов

В России указали на особенность интенсивности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), связав резкое снижение налетов с необходимостью восполнения ресурсов, в том числе в преддверии 9 Мая. Об этом пишет Telegram-канал «Архангел спецназа».

Авторы канала обратили внимание на то, что количество атакующих регионы России дронов ВСУ держится примерно на уровне 100 единиц за одни сутки. А резкое снижение атак, которое было зафиксировано 19 апреля, связали с необходимостью восполнения ресурсов.

«При этом пиковые значения таких атак гораздо выше. А в преддверии майских праздников, в особенности Дня Победы, следует ожидать резкой интенсификации налетов», — говорится в публикации.

Ранее министерство обороны сообщало, что в ночь на 19 апреля было уничтожено 13 беспилотников ВСУ над регионами России, а в ночь на 20 апреля — 112. При этом в ночь на 18 апреля было сбито 258 украинских дронов.