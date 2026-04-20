В российском регионе заметили африканских птиц

17:25, 20 апреля 2026

В Калининграде заметили мухоловку-пеструшку из Африки
Мария Винар

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

В Калининграде заметили африканских птиц. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

В размещенном видео читателям регионального канала показали самца мухоловки-пеструшки. Известно, что представители данного вида имеют черно-белую контрастную окраску. Так, их верхняя часть тела окрашена в черный цвет, а горло, грудь и некоторые перья на крыльях — в белый.

С наступлением холодов в России мухоловки-пеструшки улетают зимовать в Северную и Центральную Африку. «Красавчик спешит домой с юга, поэтому его задерживать не стали», — гласит подпись под роликом.

В апреле прошлого года сообщалось, что в Челябинскую область после зимовки необычно рано прилетели серые цапли.

