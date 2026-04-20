В словах Лаврова о красных линиях России увидели сигнал Евросоюзу

Христофору: Лавров послал сигнал Евросоюзу о заканчивающемся терпении России

Кипрский журналист Алекс Христофору отреагировал на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о красных линиях России. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

Христофору подчеркнул, что Европа делает вид, что ничего не замечает, позволяя дронам летать над своей территорией и атаковать российские объекты. Лаврова спросили, собирается ли Москва отвечать на это. По мнению журналиста, после этого Россия направила Западу важные сигналы.

«В своем ответе министр иностранных дел дал понять, что Россия больше не намерена это терпеть. <…> Так что да, Лавров, по сути, говорил, что у россиян много терпения, но оно уже заканчивается», — отметил он.

Ранее Лавров назвал ошибкой мнение Запада о том, что красные линии России можно сдвинуть. Дипломат также обратил внимание на высказывания некоторых западных чиновников, в том числе из стран НАТО, о возможности нанесения превентивного удара по России, отметив, что подобные угрозы вызывают обеспокоенность.