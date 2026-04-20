22:48, 20 апреля 2026

В словах Лаврова о красных линиях России увидели сигнал Евросоюзу

Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров. Фото: Reuters

Кипрский журналист Алекс Христофору отреагировал на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о красных линиях России. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

Христофору подчеркнул, что Европа делает вид, что ничего не замечает, позволяя дронам летать над своей территорией и атаковать российские объекты. Лаврова спросили, собирается ли Москва отвечать на это. По мнению журналиста, после этого Россия направила Западу важные сигналы.

«В своем ответе министр иностранных дел дал понять, что Россия больше не намерена это терпеть. <…> Так что да, Лавров, по сути, говорил, что у россиян много терпения, но оно уже заканчивается», — отметил он.

Ранее Лавров назвал ошибкой мнение Запада о том, что красные линии России можно сдвинуть. Дипломат также обратил внимание на высказывания некоторых западных чиновников, в том числе из стран НАТО, о возможности нанесения превентивного удара по России, отметив, что подобные угрозы вызывают обеспокоенность.

    Последние новости

    Тим Кук покинет пост главы Apple

    На Украине назвали возможную замену Зеленскому

    В России назвали виновных в продолжении конфликта на Украине

    Названы сроки возобновления поставок нефти по «Дружбе»

    Небензя заявил об экспорте Зеленским наемников и оружия

    Небензя заявил о нежелании простых украинцев воевать за коррупционное руководство

    Пентагон заявил о кризисе в США из-за необходимости ядерного сдерживания России и Китая

    В Московской области активизировались медведи

    Христофору высмеял инцидент с «рукопожатием» Зеленского и короля Швеции

    Проект лишения российского гражданства за отказ от воинского учета отозвали

    Все новости
