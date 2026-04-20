Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:26, 20 апреля 2026

В украинском ПЗРК «Колибри» увидели советскую базу

«Известия»: Украинский ПЗРК «Колибри» создали на основе советских технологий
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Архивное фото

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Колибри», который представили на выставке вооружений на Украине, разработали на базе советских технологий. Применение устаревающих решений увидели «Известия».

Военный эксперт Дмитрий Корнев подчеркнул, что украинское конструкторское бюро «Арсенал» и производственное объединение «Прогресс» десятилетиями владели наработками по всеракурсным системам наведения. В частности, еще в 1960-х на Украине создавали инфракрасные головки самонаведения для ракет класса «воздух-воздух» Р-60, а позже предприятия начали выпуск всеракурсных систем для ракет Р-73.

«Современные украинские инженеры пошли по пути адаптации этих проверенных решений. Фактически старая электронная база портируется на новые двигатели и упаковывается в корпуса из композитных материалов», — сказал эксперт.

Он допустил, что использование советских наработок позволяет относительно быстро создать ПЗРК, однако его реальные возможности остаются под вопросом. По словам Корнева, засекреченность характеристик может указывать на отсутствие значимых преимуществ перед советскими ПЗРК.

В марте холдинг «Высокоточные комплексы» заявил, что российский ПЗРК «Верба» превосходит аналоги по эффективности применения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Троянский конь России». На выборах в Болгарии победил генерал НАТО. Что об этом известно и почему его испугались на Украине?

    Автомобилистов предупредили о новой мошеннической схеме

    Раскрыта судьба изнасиловавшего 17-летнего парня на отдыхе в Европе туриста

    Анна Семенович раскритиковала молодых содержанок

    В Эстонии отреагировали на слова Зеленского про «подготовку» России к войне с Прибалтикой

    Россиянин принуждал школьницу к развратным действиям

    Российская туристка описала землетрясение в Японии фразой «вешалки от одежды шатаются»

    Женщин отдали под суд за выпрашивание денег у бойцов СВО

    В Москве пошел снег

    Десятки россиян лишились рейса из Вьетнама и потеряли деньги по вине авиакомпании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok