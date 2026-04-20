В украинском ПЗРК «Колибри» увидели советскую базу

«Известия»: Украинский ПЗРК «Колибри» создали на основе советских технологий

Переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Колибри», который представили на выставке вооружений на Украине, разработали на базе советских технологий. Применение устаревающих решений увидели «Известия».

Военный эксперт Дмитрий Корнев подчеркнул, что украинское конструкторское бюро «Арсенал» и производственное объединение «Прогресс» десятилетиями владели наработками по всеракурсным системам наведения. В частности, еще в 1960-х на Украине создавали инфракрасные головки самонаведения для ракет класса «воздух-воздух» Р-60, а позже предприятия начали выпуск всеракурсных систем для ракет Р-73.

«Современные украинские инженеры пошли по пути адаптации этих проверенных решений. Фактически старая электронная база портируется на новые двигатели и упаковывается в корпуса из композитных материалов», — сказал эксперт.

Он допустил, что использование советских наработок позволяет относительно быстро создать ПЗРК, однако его реальные возможности остаются под вопросом. По словам Корнева, засекреченность характеристик может указывать на отсутствие значимых преимуществ перед советскими ПЗРК.

В марте холдинг «Высокоточные комплексы» заявил, что российский ПЗРК «Верба» превосходит аналоги по эффективности применения.