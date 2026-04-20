Христофору высмеял инцидент с «рукопожатием» Зеленского и короля Швеции

23:25, 20 апреля 2026

Христофору высмеял попытки Зеленского добиться расположения короля Швеции
Марина Совина (ночной редактор)
Карл XVI Густав и Владимир Зеленский. Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER / Reuters

Кипрский журналист Алекс Христофору высмеял инцидент с рукопожатием украинского президента Владимира Зеленского и короля Швеции Карла XVI Густава во Львове. Он прокомментировал его в своем YouTube-канале.

По словам журналиста, Зеленский не очень симпатичен королю Швеции. «Когда король вышел из машины, чтобы поздороваться, <…> у него была такая реакция, словно он опасался, будто Зеленский наложит на него проклятие», — отметил он.

По мнению Христофора, все выглядело так, словно Зеленский отчаянно пытался добиться расположения короля — хотел рукопожатия или объятий, но тот упрямо их избегал.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз также заявил, что Карл XVI Густав унизил украинского лидера, отказавшись от рукопожатия во время визита на Украину.

