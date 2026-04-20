Боуз: Король Швеции унизил Зеленского, отказавшись от рукопожатия

Король Швеции Карл XVI Густав унизил украинского лидера Владимира Зеленского, отказавшись от рукопожатия во время визита на Украину. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«Комик потерял дар речи, когда шведский король оставил его в дурацком положении, отказавшись пожать ему руку. Слухи о том, что король не любит этого маленького актера и был недоволен тем, что правительство отправило его в Киев, похоже, оказались правдой», — раскрыл детали Боуз.

Ранее журналист высказался о цели визита Зеленского в Берлин. По его словам, глава Украины хочет получить деньги немецких налогоплательщиков на содержание своего особняка в Майами.