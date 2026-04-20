Землетрясение произошло в российском регионе

Сейсмолог Семенова: Землетрясение магниутдой 5,2 произошло у побережья Курил

Землетрясение произошло в Тихом океане у побережья Курильских островов. Об этом сообщает начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, пишет РИА Новости.

Подземные толчки зафиксировали в ночь на понедельник, 20 апреля. Их магнитуда достигала 5,2 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением.

Эпицентр явления находился в 262 километрах к востоку от села села Рейдово на острове Итуруп. «Очаг находился на глубине 50 километров под морским дном», — уточнила Семенова. Специалистка добавила, что данные об ощутимости землетрясения в российском регионе не поступали, тревогу цунами не объявляли.

Ранее землетрясение произошло на Дальнем Востоке. Подземные толчки зафиксировали в акватории Японского моря в четверг, 16 апреля, около 8 утра по местному времени (около часа ночи мск). Их магнитуда достигала 4,4. Эпицентр явления находился в районе побережья Лазовского района, между населенными пунктами Преображение и Валентин. Очаг залегал на глубине 419,6 километра.