15:26, 20 апреля 2026

Женщина выиграла 5,7 миллиона рублей благодаря подарку мужа

В США женщина выиграла в лотерею 5,7 миллиона рублей благодаря подарку мужа
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Creative Touch Imaging Ltd. / NurPhoto via Getty Images

Жительница штата Южная Каролина, США, разбогатела на 75 тысяч долларов (5,7 миллиона рублей) благодаря мужу. Об этом пишет UPI.

Женщина рассказала, что попросила супруга купить три лотерейных билета, но он вернулся домой с четырьмя. Его подарок принес ей удачу. Увидев заветное число, они тут же переоделись из пижам и поехали в магазин, чтобы получить официальное подтверждение, что выиграли в лотерею.

«Я была в шоке, — призналась женщина. — И мой муж был в шоке». Супруги планируют потратить полученные деньги на инвестиции.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании Шон Хейс разбогател благодаря блокноту, оставленному ему в наследство покойным отцом. Мужчина планирует потратить выигрыш на покупку дома и обустройство сада.

