Журналист объяснил происхождение прозвища Лукашенко «батька»

Журналист Санчес: Лукашенко искренний политик и обычный человек

Ведущий телеканала RT Рик Санчес, взявший интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко, объяснил, почему белорусского лидера называют «батькой». В эфире телеканала «Беларусь 1» журналист заявил, что прозвище связано с искренностью политика.

«Им никто не управляет, он не марионетка», — отметил Санчес. По его словам, именно это качество выделяет Лукашенко на фоне многих других лидеров.

Журналист привез в подарок главе Белоруссии свою книгу об американской политике.

«Спасибо, что боретесь за добро», — подписал для Лукашенко свою книгу Санчес.

Ранее Лукашенко рассказал, что его сын учился в деревенской школе в таких же условиях, как и другие дети. Он уточнил, что его сын поступил в Пекинский университет, один из лучших университетов мира, где преподают на английском языке.