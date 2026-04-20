Журналист объяснил происхождение прозвища Лукашенко «батька»

Ведущий телеканала RT Рик Санчес, взявший интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко, объяснил, почему белорусского лидера называют «батькой». В эфире телеканала «Беларусь 1» журналист заявил, что прозвище связано с искренностью политика.
«Им никто не управляет, он не марионетка», — отметил Санчес. По его словам, именно это качество выделяет Лукашенко на фоне многих других лидеров.
Журналист привез в подарок главе Белоруссии свою книгу об американской политике.
«Спасибо, что боретесь за добро», — подписал для Лукашенко свою книгу Санчес.
Ранее Лукашенко рассказал, что его сын учился в деревенской школе в таких же условиях, как и другие дети. Он уточнил, что его сын поступил в Пекинский университет, один из лучших университетов мира, где преподают на английском языке.