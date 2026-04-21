17:27, 21 апреля 2026

Александр Васильев высказался о стиле Ксении Собчак

Историк моды Васильев отметил, что журналистка Собчак хорошо одета как модель
Мария Винар

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев высказался о стиле телеведущей Ксении Собчак. Интервью с ним публикует подкаст «Жемчуг».

Специалист проанализировал образ журналистки, который состоял из черной шляпы, белых укороченных расклешенных брюк и оформленной черными кружевами красной атласной рубашки без рукавов. По мнению эксперта, данный наряд идет Собчак.

«Она очень хорошо одета как модель. Держится с апломбом», — отметил Васильев.

Ранее сообщалось, что пользователи сети сравнили Собчак с пчеловодом на показе французского Maison Margiela в Шанхае, Китай. Она посетила шоу в черном наряде, который состоял из кожаной куртки, макси-юбки и прозрачной вуали, прикрывающей лицо и часть головы.

