13:29, 21 апреля 2026

Бездомная проснулась парализованной и в 36 лет оказалась в доме престарелых

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Neirfy / Shutterstock / Fotodom

Британка Эрика Мэйс когда-то занималась серфингом, танцами и гимнастикой, но оказалась бездомной и прикованной к инвалидному креслу из-за болезни. Историю женщины, вынужденной в 36 лет жить в доме престарелых, опубликовало издание Mirror.

Мэйс в 16 лет начала работать тренером по гимнастике, сама снимала квартиру, зарабатывала деньги. Однако из-за алкогольной зависимости в конце концов она оказалась бездомной, и из-за образа жизни тяжело заболела. В 2021 году женщина почувствовала себя плохо и решила снять номер в отеле, куда еле дошла. «У меня были душ, постель, еда, я так хорошо спала в ту ночь. Но к утру все изменилось. Я не чувствовала ног — думала, что отлежала их», — вспоминает она.

УЗИ, которое сделали Мэйс после госпитализации, показало пятисантиметровый абсцесс, сдавливающий спинной мозг. К тому времени женщина уже была парализована от груди и ниже. Позднее выяснилось, что спинной мозг был поврежден из-за заражения золотистым стафилококком.

С момента паралича британка передвигается на инвалидной коляске и из-за сложного финансового положения вынуждена жить в социальных домах престарелых. Несмотря на все трудности ей удалось бросить курить, сосредоточиться на здоровом питании и начать самостоятельно заботиться о себе. «Я научилась залезать в унитаз и слезать с него, выпутываться из подгузников, делать растяжку на полу и снова ложиться в постель. Ко мне даже вернулась чувствительность в ноге», — рассказала Мэйс о результатах реабилитации.

Ранее учительница младших классов из Великобритании Оливия Гриффитс приняла необычный симптомы за мигрень. Однако диагноз мог стоить ей жизни.

