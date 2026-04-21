Боец ВСУ раскрыл стратегию ВС России в одном из ключевых городов на фронте

Боец ВСУ Мучной назвал стратегию ВС России в Константиновке

Основное давление на Константиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны российских войск идет по восточному флангу. Об этом рассказал боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной в Telegram-канале.

«Основное давление сейчас идет по восточному флангу, противник пытается продавить оборону и расширить серую зону», — раскрыл он стратегию Вооруженных сил (ВС) России в одном из ключевых городов на фронте в ДНР.

Отмечается, что за город идут ожесточенные бои.

Ранее глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что российские войска контролируют более 60 процентов города Константиновки. Кроме того, он добавил, что в пригороде Константиновки — населенном пункте Ильиновка — также развивается наступление российских войск.