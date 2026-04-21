21:22, 21 апреля 2026

Егор Бероев впервые высказался о 21-летней возлюбленной

Андрей Шеньшаков

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Актер Егор Бероев впервые высказался о своих отношениях с молодой возлюбленной Анной Панкратовой. Свой комментарий он дал в эфире телеканала «Москва 24».

После подтверждения новостей о разводе с Ксенией Алферовой 48-летний актер впервые ответил на вопросы о личной жизни. В частности, он отказался называть 21-летнюю балерину своей супругой.

«Вы апеллируете слухами. Когда нам нужно будет сказать с Анной, в каких отношениях мы находимся, скажем. Но пока мы нигде этого не говорили», — заявил Егор.

Бероев также раскрыл подробности своей «новой жизни». «В 2022 году в ноябре я снял квартиру и ушел жить отдельно», — добавил он.

Ранее Ксения Алферова сравнила развод с Егором Бероевым с землетрясением. Они были в браке более 21 года.

