Экс-советник Пентагона раскритиковал «безумную» идею США по Ирану

Макгрегор: США не могут заставить Иран пойти на капитуляцию

США не в состоянии заставить Иран капитулировать. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Дэниелу Дэвису на YouTube-канале Deep Dive.

Он назвал безумием идею с уничтожением Ирана из-за отказа властей страны принять условия США, указав, что Тегеран находится в гораздо лучшем положении, чем считал Вашингтон.

Кроме того, по словам Макгрегора, многие, включая Россию и Китай, заинтересованы не только в успехе Ирана, но и в будущем партнерстве с ним в отношении Ормузского пролива.

«Иран не капитулирует. Не помогут ни кампании давления, ни военные действия, ни символические демонстрации силы. И все же американская политика продолжает искать трюк, который обеспечит быструю и решительную победу. Эти поиски обречены на провал», — убежден он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отказа Ирана от сделки, которую предлагают США, американская армия уничтожит все электростанции и мосты в Исламской Республике.