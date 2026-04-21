Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:47, 21 апреля 2026

Экс-советник Пентагона раскритиковал «безумную» идею США по Ирану

Макгрегор: США не могут заставить Иран пойти на капитуляцию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: White House / Globallookpress.com

США не в состоянии заставить Иран капитулировать. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Дэниелу Дэвису на YouTube-канале Deep Dive.

Он назвал безумием идею с уничтожением Ирана из-за отказа властей страны принять условия США, указав, что Тегеран находится в гораздо лучшем положении, чем считал Вашингтон.

Кроме того, по словам Макгрегора, многие, включая Россию и Китай, заинтересованы не только в успехе Ирана, но и в будущем партнерстве с ним в отношении Ормузского пролива.

«Иран не капитулирует. Не помогут ни кампании давления, ни военные действия, ни символические демонстрации силы. И все же американская политика продолжает искать трюк, который обеспечит быструю и решительную победу. Эти поиски обречены на провал», — убежден он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отказа Ирана от сделки, которую предлагают США, американская армия уничтожит все электростанции и мосты в Исламской Республике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok