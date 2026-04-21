Эксперт объяснил новое обострение конфликта между США и Ираном

Востоковед Макаренко: Говорить о прекращении диалога Ирана и США рано

Власти США решили ускорить переговорный процесс и надавить на Иран через угрозы. Новое обострение конфликта между государствами в эфире Радио «Комсомольская правда» объяснил востоковед, подполковник запаса Олег Макаренко.

По его словам, вести переговоры с американцами становится все сложнее, поэтому Иран решил, что продолжать диалог в нынешних условиях невозможно. Однако это не говорит о том, что переговорам конец, отметил эксперт.

«За стол переговоров все-таки придется садиться. И это в интересах Соединенных Штатов больше, чем Ирана, потому что именно США находятся в самом неудобном положении. Им приходится реагировать военными способами на то, что Иран делает абсолютно обыденно, когда контейнеровозы идут из Малайзии к территории Ирана. Так что говорить о том, что все заканчивается, рано», — заявил Макаренко.

По его мнению, иранцы действуют исходя из интересов государства. Страна много лет находилась под санкциями, и это выработало в ней понимание самостоятельности и собственного пути развития, которому сейчас мешают Штаты.

«Так что Иран действует абсолютно верно, четко и прагматично. Готовится к активным боевым действиям», — подчеркнул эксперт.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что Ирану и США могут потребоваться дополнительные переговоры.