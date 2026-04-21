Перспективы переговоров США и Ирана оценили

12:18, 21 апреля 2026

Политолог Блохин: США и Ирану могут потребоваться дополнительные переговоры
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Office of the Iranian Parliament Speaker / WANA / Reuters

США и Ирану могут потребоваться третий и четвертый раунды переговоров, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Может быть, потребуется и третий, и четвертый раунды переговоров, если мы будем переносить подобный логический мостик, например, с украинского трека. Я думаю, что надо различать две вещи: первая — это то, как себя стороны конфликта позиционируют, как они преподносят себя, какие делают заявления в медийном пространстве», — сказал Блохин.

По словам политолога, все стороны пытаются сохранить лицо и заявить о своей победе. Подобная риторика будет в СМИ, все будут пытаться говорить ультиматумами и выставлять требования.

«Что касается переговоров, то есть как они будут реально проходить за закрытыми дверями, я думаю, что они будут более сговорчивыми, более готовыми к компромиссам», — отметил Блохин.

Возможно, сейчас ведутся переговоры по закрытым каналам, как прощупывание почвы, которое потом выльется в переговорный процесс. О его деталях и фактурах мы не узнаем, но стороны на переговорах будут более сговорчивыми, считает политолог.

Ранее сообщалось, что Иран согласился на второй тур переговоров с США, в Исламабад направится американский вице-президент Джей Ди Вэнс. При этом Тегеран затягивает переговоры из-за жесткой позиции и давления Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который настаивает на том, чтобы никаких переговоров не было до прекращения американской блокады Ормузского пролива.

17 апреля президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон планирует заключить окончательное соглашение об урегулировании конфликта с Ираном в течение «одного-двух дней».

