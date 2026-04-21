ЕС назвал российский благотворительный фонд «инструментом мягкой силы»

ЕС ввел санкции против «Фонда поддержки и защиты прав соотечественников»

Евросоюз ввел санкции против российского благотворительного «Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом» и европейского новостного сайта Euromore. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняет агентство, Евросовет обвинил портал Euromore в «распространении информации, якобы "подрывающей легитимность европейских институтов», а «Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом» назвал «инструментом мягкой силы» России.

Ранее глава МИД Словакии Юрай Бланар объявил, что Братислава намерена блокировать 20-й пакет антироссийских санкций ЕС.