15:45, 21 апреля 2026Мир

ЕС назвал российский благотворительный фонд «инструментом мягкой силы»

ЕС ввел санкции против «Фонда поддержки и защиты прав соотечественников»
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз ввел санкции против российского благотворительного «Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом» и европейского новостного сайта Euromore. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняет агентство, Евросовет обвинил портал Euromore в «распространении информации, якобы "подрывающей легитимность европейских институтов», а «Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом» назвал «инструментом мягкой силы» России.

Ранее глава МИД Словакии Юрай Бланар объявил, что Братислава намерена блокировать 20-й пакет антироссийских санкций ЕС.

    Каллас раскрыла планы ЕС по Украине после смены власти в Венгрии

    Живущую в США блогершу из России напугали бездомный и его голая спутница

    Дзагоев назвал необходимый для возвращения российского футбола на прежний уровень срок

    Грудь Анастасии Ивлеевой на видео в купальнике оценили фразой «поплавки огонь»

    Windows пообещали ускорить

    Появились подробности о боях с ВСУ близ российской границы

    Стилист Зендеи пожаловался на роскошное место в самолете и прослыл в сети избалованным

    Россиянин получил девять лет колонии после ссоры с братом

    В российском регионе запретили мигрантам работать в некоторых сферах

    Посла России вызвали в МИД Италии

    Все новости
