ЕС признал нехватку денег для передачи Украине

Домбровскис: ЕС не знает, где взять €22,5 млрд для Украины в 2027 году

Европейский союз (ЕС) не знает, где взять 22,5 миллиарда евро для покрытия потребностей Украины в 2027 году. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, его слова приводит издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Я бы сказал, что сейчас в большей степени мы обеспечены. В этом году гораздо более острым вопросом является дефицит финансирования на 2027 год», — признался он.

Две трети финансирования покроет кредит Евросоюза на 90 миллиардов евро — по 45 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы. Треть на этот год должны будут покрыть международные партнеры, а на следующий — под вопросом.

По данным агентства Reuters, в число стран, которые могут предоставить поддержку Киеву, входят Канада, Япония, Великобритания, Норвегия и другие.

Ранее сообщалось, что первый транш из кредита на 90 миллиардов евро ЕС направит Украине в конце мая или начале июня, а до этого времени потребности Киева обеспечат другие доноры.