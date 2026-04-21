17:00, 21 апреля 2026Мир

Фицо обсудил «Дружбу» с Мадьяром

Фицо и Мадьяр обсудили восстановление работы нефтепровода «Дружба»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр обсудили восстановление работы нефтепровода «Дружба». Об этом словацкий лидер сообщил в соцсети Х.

«Основной причиной моего звонка Петеру Мадьяру было желание узнать о позиции нового политического руководства Венгрии относительно возобновления работы нефтепровода "Дружба" и судебного иска против регламента RePowerEU, который Словацкая Республика и Венгрия подают против ЕС в связи с прекращением поставок российского газа и нефти», — написал политик.

Ранее Мадьяр потребовал от президента Украины Владимира Зеленского возобновления поставок сырья в Венгрию по трубопроводу «Дружба». Он также посоветовал украинскому политику «не заниматься шантажом» по отношению к Венгрии и всем странам ЕС.

