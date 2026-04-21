14:14, 21 апреля 2026

Еще один бренд смартфонов предсказал рост цен

Huawei поднимет цены на смартфоны, если оперативная память продолжит дорожать
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Zueva Valeriia / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Huawei предупредила потребителей о возможном росте цен на смартфоны. Об этом сообщает издание Huawei Central.

Исполнительный директор компании Ричард Ю на презентации смартфонов серии Pura 90 заявил, что в будущем Huawei придется поднять цены на свою продукцию. Топ-менеджер предсказал, что это произойдет, если память продолжит дорожать.

По словам Ю, «тень ценового давления» нависает над производителями смартфонов. «Если цены на оперативную память и накопители продолжат расти, в результате чего затраты превысят возможности брендов смартфонов их покрывать, то, скорее всего, цены на последующие модели Huawei также вырастут», — заметил он.

Также в компании рассказали, что Huawei было очень сложно удержать «доступную» цену на смартфоны серии Pura 90 в размере 4699 юаней, или около 52 тысяч рублей. По оценкам руководителей IT-гиганта, себестоимость производства флагманских устройств из-за кризиса выросла на 1200-1500 юаней (13-17 тысяч рублей) на единицу продукта.

В середине апреля компания Samsung официально подняла цены на избранные модели смартфонов. Подорожали некоторые версии Galaxy Z Flip 7, Galaxy S25 FE и Galaxy S25 Edge.

    Последние новости

    Путин объявил о создании зоны безопасности на границе с Украиной

    Трамп высказался о следующем шаге в конфликте с Ираном

    Жители Подмосковья пожаловались на жизнь как в газовой камере

    В России ответили на заявления об исчезновении Су-57

    ЕС назвал российский благотворительный фонд «инструментом мягкой силы»

    Граничащая с Россией страна НАТО ускорит строительство военных объектов

    Лавров заявил о надежде на США в одном вопросе

    Фон дер Ляйен призвала не допустить одной вещи в Евросоюзе

    В Европе решили поднять налоги с одной целью

    Жена покрасила седому мужу бороду и развеселила пользователей сети

    Все новости
