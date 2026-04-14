Стали известны модели подорожавших смартфонов Samsung

The Verge: Samsung подняла цены на смартфоны и планшеты из-за кризиса памяти

Корпорация Samsung официально подняла цены на избранные модели смартфонов. Об этом сообщает издание The Verge.

Компания изменила цены на уже вышедшие устройства в сторону их увеличения. Складной аппарат Galaxy Z Flip 7 с накопителем 512 гигабайт стал стоить в США 1300 (98 тысяч рублей) вместо 1220 долларов (92 тысячи рублей). Недорогой аппарат Galaxy S25 FE с 256 гигабайтами памяти подорожал с 710 (53 тысячи рублей) до 750 долларов (56 тысяч рублей). Наконец, сверхтонкий Galaxy S25 Edge в версии 512 гигабайт теперь стоит 1300 долларов (98 тысяч рублей). На старте продаж год назад аппарат оценивали в 1220 долларов (92 тысячи рублей).

Кроме того, Samsung обновила цены на планшеты. Причем если смартфоны подорожали выборочно, то стоимость абсолютно всех планшетных компьютеров изменилась. Так, Galaxy Tab S11 подорожал с 800 (60 тысяч рублей) до 900 долларов (68 тысяч рублей). Компромиссный Galaxy Tab A11 Plus, который оценивали в 250 долларов (19 тысяч рублей), теперь будет стоить 300 долларов (23 тысячи рублей).

«Эти изменения происходят на фоне глобального дефицита памяти, который приводит к росту цен на оперативную память и флеш-память NAND», — заметили журналисты. Авторы подытожили, что за больший объем памяти смартфонов пользователям теперь придется платить больше.

Ранее специалисты Omdia заявили, что Samsung вернула себе лидерство на рынке смартфонов в первом квартале 2026 года. Apple вернулся на второе место.