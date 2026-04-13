12:52, 13 апреля 2026

Назван самый популярный бренд смартфонов

Omdia: Samsung вернула себе лидерство на рынке смартфонов, Apple — вторая
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Корпорация Samsung снова стала самым популярным производителем смартфонов в мире. Об этом говорится в отчете аналитической компании Omdia.

В первом квартале 2026-го Samsung получила долю на мировом рынке смартфонов 22 процента. Это на 2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Американская Apple оказалась на втором месте — она заняла 20 процентов рынка.

В последнем квартале 2025 года самым популярным брендом смартфонов называли Apple. Успех компании связали с удачной серией iPhone 17 — девайсы были актуальны в праздничный период. Причиной того, что Samsung вернулась на первое место спустя квартал, назвали стабильный спрос на устройства серии Galaxy S26, которые вышли в начале года.

Несмотря на рост стоимости комплектующих, оперативной памяти в частности, глобальный рынок смартфонов показал рост один процент в годовом исчислении в первом квартале 2026-го.

«Помимо двух лидеров — Samsung и Apple, большинство производителей Android-смартфонов сталкиваются с проблемами как в объемах продаж, так и в рентабельности. Они реагируют на это более жестким формированием линейки гаджетов, выборочным запуском новых моделей и более дисциплинированным ценообразованием», — оценили состояние рынка в Omdia.

Ранее специалисты Counterpoint Research рассказали, что мировой рынок смартфонов заметно сократился в первом квартале 2026 года. Главной причиной снижения назвали кризис оперативной памяти DRAM и накопителей NAND.

