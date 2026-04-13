00:17, 13 апреля 2026

CR: Рынок смартфонов упал на 6 %, но меньше всех от кризиса пострадала Apple
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Мировой рынок смартфонов заметно сократился в первом квартале 2026 года. Об этом говорится в отчете Counterpoint Research (CR).

За первые три месяца 2026-го глобальные поставки смартфонов сократились на 6 процентов в годовом исчислении. Основной причиной падения назвали кризис оперативной памяти DRAM и накопителей NAND. Из-за потребностей индустрии искусственного интеллекта (ИИ) оборудование подорожало и оказалось в дефиците.

Лидером на рынке по поставкам смартфонов остается Apple — на ее долю пришелся 21 процент отгрузок устройств. Ниже расположились Samsung и Xiaomi — по 20 и 12 процентов соответственно. Также в список попали китайские производители Oppo — 11 процентов, Vivo — 8 процентов.

За квартал почти все бренды, кроме Apple, снизили поставки устройств. Американская фирма, напротив, нарастила их на 5 процентов. Причиной успеха IT-гиганта из США на фоне остальных назвали рациональное управление цепочками поставок компонентов и повышенный спрос на новую серию смартфонов iPhone 17.

Ранее аналитики Counterpoint Research назвали iPhone 17 Pro Max самым продаваемым смартфоном в четвертом квартале 2025 года. В топ-4 также попали модели iPhone 17, 17 Pro и 16.

    Последние новости

    Венгерская оппозиция с разгромным перевесом побеждает на выборах в парламент. Премьер Орбан уже признал поражение

    В Словакии назвали победу Мадьяра «черным днем» для Венгрии

    Названы сроки выборов нового премьера Венгрии на фоне поражения партии Орбана

    В Эстонии нашли еще один украинский беспилотник

    Глава МИД Ирана обвинил США в «изменении правил игры»

    Иран объяснил срыв подписания соглашения с США

    Будущий премьер Венгрии призвал президента уйти в отставку

    Стало известно о планах Израиля по новым ударам в Иране

    Супермодель примерила на камеру бикини в честь 61-летия и удивила фанатов

    Врач оценил эффективность профилактики рака простаты с помощью секса

    Все новости
