15:54, 21 апреля 2026

Самый большой в мире ледник окончательно разрушился

Крупнейший в мире айсберг А23а потерял 99 % площади
Виктория Клабукова

Фото: Rob Suisted / naturespic.com / Reuters

Крупнейший в мире ледник окончательно разрушился. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ).

Самый большой на планете айсберг «завершает свою историю». Продолжая дрейфовать в Атлантическом океане, ледник рассыпается прямо на глазах. Расколовшись на мелкие части, за три месяца он потерял 99 процентов своей площади. Если в январе показатель составлял 1,3 тысячи квадратных километров, то к апрелю, преодолев в пути тысячу километров, айсберг стал занимать меньше 50 квадратных километров.

С момента своего образования в 1986 году, когда площадь айсберга достигала 4170 квадратных километров, айсберг пережил несколько фаз распада. Долгое время он оставался неподвижным в море Уэделла, а затем начал медленный дрейф вдоль Антарктиды.

В феврале в Черном море заметили похожее на айсберг скопление льда протяженностью более семи километров. Его обнаружили возле Бакальской косы на северо-западе Крымского полуострова.

