Российский регион продаст авиакомпанию и аэропорт ради бюджета

Глава Удмуртии Бречалов анонсировал продажу «Ижавиа» и аэропорта Ижевска

Власти Удмуртии намерены до конца года продать авиакомпанию «Ижавиа» и принадлежащий ей аэропорт столицы республики Ижевска, чтобы наполнить бюджет. Об этом на сессии Госсовета региона заявил его глава Александр Бречалов, передает «Интерфакс».

Он пояснил, что перевозчику и аэропортовому комплексу нужны инвестиции и развитие, а регион обеспечить их не может. Продолжать полеты на двух самолетах Boeing и трех Як-42 чиновник назвал «так себе перспективой».

Премьер республики Роман Ефимов добавил, что перед продажей из состава «Ижавиа» выведут дорожные компании, участвовать в сделке они не будут. Депутаты Госсовета Удмуртии уже одобрили решение о предстоящей приватизации.

Ранее стало известно, что Удмуртия включила в план приватизации на текущий год только «Ижавиа». Компанию хотят продать на аукционе, начальную стоимость еще должен определить независимый оценщик.

По итогам минувшего года перевозчик получил чистую прибыль в размере 1,7 миллиарда рублей при снижении пассажиропотока на два процента, до 683 тысяч человек. Также компания занимается грузовыми перевозками.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал, что сертификация российского импортозамещенного самолета МС-21 задерживается, поскольку к началу апреля выполнено только 29 процентов необходимых полетов. Позднее замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков отметил, что поставки лайнеров в авиакомпании могут начаться и в 2027 году.