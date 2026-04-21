Каллас объявила о готовности ЕС ввести санкции против одной страны

21:30, 21 апреля 2026

Каллас: ЕС готов ввести санкции против Грузии, но одна страна их блокирует
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Benoit Doppagne / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) готов ввести санкции против Грузии, но одна страна союза их блокирует. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, ее слова приводит РИА Новости.

«Если вы спрашиваете о общем настроении, то я могу ответить — да, общее настроение есть», — сказала она.

Каллас отметила, что когда обсуждалось принятие мер в отношении тех, «кто совершает действия против оппозиции или свободных СМИ», 26 стран-участниц поддержали ограничения, а одна выступила против. О каком государстве идет речь, она не уточнила.

«Теперь вопрос последних событий — принесут ли они новый импульс — я не могу забегать вперед. Но посмотрим», — добавила глава евродипломатии.

Ранее Каллас рассказала, что ЕС обсуждает со странами Персидского залива санкции против России и Ирана.

