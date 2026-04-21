Каллас объявила о готовности ЕС ввести санкции против одной страны

Европейский союз (ЕС) готов ввести санкции против Грузии, но одна страна союза их блокирует. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, ее слова приводит РИА Новости.
«Если вы спрашиваете о общем настроении, то я могу ответить — да, общее настроение есть», — сказала она.
Каллас отметила, что когда обсуждалось принятие мер в отношении тех, «кто совершает действия против оппозиции или свободных СМИ», 26 стран-участниц поддержали ограничения, а одна выступила против. О каком государстве идет речь, она не уточнила.
«Теперь вопрос последних событий — принесут ли они новый импульс — я не могу забегать вперед. Но посмотрим», — добавила глава евродипломатии.
