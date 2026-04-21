05:18, 21 апреля 2026

Кармен Электра удивила фанатов обнаженной фотосессией в честь 54-летия

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @carmenelectra

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, известная под псевдонимом Кармен Электра, показала откровенную фотосессию в честь 54-летия и удивила фанатов. Публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, звезду «Спасателей Малибу» запечатлели полностью обнаженной. Она сидела в седле в сапогах на шпильках и ковбойской шляпе, оформленной леопардовым принтом. «Повелась с некоторыми ребятами и втянула себя в неприятности из-за того, что я была плохой», — отметила знаменитость в описании к посту.

Поклонники оказались потрясены эффектной съемкой Электры и принялись обсуждать ее в комментариях под ней. «Слишком горячо!», «Ты так потрясающе выглядишь», «Спустя годы она смотрится великолепно», «Сексуальная женщина», «Ты заключила сделку с дьяволом? Никто не может поддерживать свою красоту так долго», — высказывались они.

В марте сообщалось, что Кармен Электра в откровенном наряде закрыла показ немецкого модного бренда Philipp Plein.

