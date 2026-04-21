Купальники в стиле 90-х вернутся в моду летом

Алина Гостева
Кадр: сериал «Спасатели Малибу»

Купальники в стиле 1990-х вернутся в моду летом 2026 года. Об этом сообщается на сайте журнала Vogue.

Так, в грядущем сезоне вновь актуальными будут бикини с логотипами брендов. В прошлом, например, стали культовыми данные изделия с эмблемой марки Chanel, в которых появились на подиуме супермодели Клаудия Шиффер и Наоми Кэмпбелл.

Кроме того, популярными окажутся слитные купальники с высокими вырезами, обнажающими бедра и бока. Отмечается, что подобный предмет гардероба носила героиня актрисы Памелы Андерсон в сериале «Спасатели Малибу». В то же время в список вошли ярко-красные купальники, минималистичные монохромные бикини и танкини (купальники, состоящие из топа и трусов, — прим. «Ленты.ру»).

Ранее в апреле сообщалось, что обувь на деревянной подошве в стиле 1970-х станет трендом летом 2026 года.

